Secretária confirma o primeiro caso de varíola dos macacos em Mossoró

A Secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas, informou que Mossoró confirmou o primeiro caso de paciente infectado pela Varíola dos Macacos.

A secretaria foi notificada no início da noite desta quinta-feira (4), após chegar o resultado do exame que havia sido enviado para análise em Natal.

Trata-se de paciente do sexo masculino, de 48 anos, que esteve em viagem recente ao estado de São Paulo. Ele retornou à Mossoró no dia 23 e no dia 25 começou a sentir os sintomas.

Ainda segundo Morgana, o paciente procurou uma unidade hospitalar particular na cidade e realizou colheu material para realização do teste, além de ser orientado a permanecer em isolamento.

Ele encontra-se em casa, onde deverá permanecer por, pelo menos, 21 dias. O paciente não tem sintomas graves.

Morgana reforça que quem sentir qualquer sintoma da doença, procure a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Belo Horizonte, onde será realizada a coleta para o exame.

CONHEÇA ALGUNS SINTOMAS DA DOENÇA

A OMS descreve quadros diferentes de sintomas para casos suspeitos, prováveis e confirmados.

Passa a ser considerado um caso suspeito qualquer pessoa, de qualquer idade, que apresente pústulas (bolhas) na pele de forma aguda e inexplicável e esteja em um país onde a varíola dos macacos não é endêmica.

Se este quadro for acompanhado por dor de cabeça, início de febre acima de 38,5°C, linfonodos inchados, dores musculares e no corpo, dor nas costas e fraqueza profunda, é necessário fazer exame para confirmar ou descartar a doença.

Casos considerados “prováveis” incluem sintomas semelhantes aos dos casos suspeitos, como contato físico pele a pele ou com lesões na pele, contato sexual ou com materiais contaminados 21 dias antes do início dos sintomas.

Soma-se a isso, histórico de viagens para um país endêmico ou ter tido contato próximo com possíveis infectados no mesmo período e/ou ter resultado positivo para um teste sorológico de orthopoxvirus na ausência de vacinação contra varíola ou outra exposição conhecida ao vírus.