Mais de 2,5 mil doses de vacinas são aplicadas no final de semana em Mossoró

A campanha “Mossoró Vacina” aplicou 2.602 doses de imunizantes contra a influenza, Covid-19 e febre amarela neste sábado (6).

As vacinas foram disponibilizadas à população em três diferentes locais: Partage Shopping, Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto de São Manoel e no ponto extra na Festa de Santa Clara, no bairro Dom Jaime Câmara.

Foram aplicadas 924 doses do imunizante contra a febre amarela, 901 contra a Covid-19 e 777 doses contra a influenza.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lembra que as vacinas contra a Covid são destinadas ao público a partir dos 3 anos de idade.

Já o imunobiológico que protege contra a influenza pode ser aplicado na população a partir dos seis meses de vida. A vacina contra a febre amarela é recomendada para o público entre nove meses a 59 anos de idade.

A vacinação será retomada em Mossoró nesta segunda-feira (8), com campanhas contra a poliomielite e multivacinação. A primeira será direcionada a crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e a segunda para atualização da caderneta da criança e do adolescente menor de 15 anos.

O encerramento das duas campanhas está previsto para o dia 9 de setembro. O Dia de Mobilização Nacional, mais conhecido com o Dia “D”, será realizado no dia 20 deste mês em todo o país. Coordenador de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, Etevaldo de Lima explica como serão essas campanhas.

“A criança menor de 1 ano tem de estar em dia com a vacina da poliomielite. Se ela não estiver em dia com o esquema básico inicial nós vamos atualizar o esquema da VIP. Se ela estiver no período de receber o primeiro ou segundo reforço, que é de 1 ano e 3 meses a 4 anos, ou no atraso, a gente atualiza a situação e essa dose vai valer para campanha e para rotina”, pontuou, acrescentando:

“Já com relação à multivacinação é o que já estamos realizando nas escolas. Iniciamos antes, porém, a partir desta segunda-feira estaremos também dentro da campanha nacional para atualizar a caderneta de vacinação da criança e de adolescentes até 15 anos. Se estiverem em dia com a situação vacinal, não irão tomar a vacina”, completou.

O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina contra a poliomielite na faixa etária de um a menores de 5 anos de idade, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade e melhorar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.