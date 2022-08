Nesta segunda-feira (8) começa oficialmente a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente. A campanha segue até 9 de setembro de 2022, sendo 20 de agosto o dia “D” de divulgação e mobilização nacional.

A expectativa é alcançar a cobertura vacinal de no mínimo 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos de idade contra a poliomielite, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade e melhorar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

"O Brasil se encontra hoje com alto risco de reintrodução da doença poliomielite, relacionado principalmente às baixas coberturas vacinais. Dessa forma, é importante que a população vacine suas crianças e adolescentes para que não tenhamos o retorno desta doença que causa paralisias irreversíveis e fatais", disse Laiane Graziela, coordenadora do Programa de Imunização da SESAP.

De acordo com o Ministério da Saúde, as coberturas vacinais seguem em um processo de queda nos últimos anos e, desde 2019, nenhuma vacina do calendário da criança atingiu a meta preconizada.

A adoção da estratégia de multivacinação se justifica diante do cenário de baixas coberturas vacinais e a reintrodução do sarampo, além do risco da reintrodução da poliomielite e aumento de casos de doenças até então controladas.

A exemplo do que ocorre em todo o Brasil, no RN a cobertura vacinal para as crianças vem ficando abaixo dos 90% preconizados pelo Ministério da Saúde.

Para a BCG em 2021, foram vacinadas 81,7% das crianças menores de 1 ano; em 2022 este número está em 65,58%. Para a poliomielite o percentual de crianças vacinadas em 2021 foi de 69,88% e, em 2022, apenas 36,34%. Em relação a Campanha contra o Sarampo realizada no ano de 2022, cuja meta era vacinar, de forma indiscriminada, todas as crianças de 6 meses a menores de 4 anos, mesmo aquelas já vacinadas, o alcance da vacinação foi de 34,16% deste público.

"Enfatizamos que estar vacinado, pode significar a diferença entre estar vivo e saudável ou gravemente enfermo(a) ou com sequelas deixadas por doenças imunopreveníveis", finaliza a coordenadora.

Confira as vacinas da Campanha de Multivacinação:

Vacinas do Calendário da Criança até os sete anos de idade: BCG, Hepatite B, PENTA (DTP/Hib/ HB), Polio, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (Conjugada), Meningocócica C (Conjugada), Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola- SCR), Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela-SCRV), DTP, Hepatite A, Varicela.

Vacinas do Calendário da Criança a partir dos sete anos de idade e do Adolescente: Hepatite B, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola-SCR), Difteria e tétano adulto, dTpa, Meningocócica ACWY (Conjugada), Meningocócica C (Conjugada), HPV quadrivalente, Varicela.