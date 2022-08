OMS estuda mudar nome da varíola dos macacos, após registros de ataques ao animais

A epidemiologista Margaret Harris, porta-voz da OMS, informou nesta terça-feira (9) que o atual surto de varíola dos macacos - que ocorre em diversos países do mundo - representa um risco de transmissão que vem de humanos e condenou ataques a animais. Em menos de uma semana, sete macacos foram resgatados em áreas de mata em Rio Preto (SP) com sinais de possível intoxicação. Um outro animal também foi encontrado morto no local. A suspeita é que esses animais tenham sido envenenados depois da confirmação de três casos positivos da varíola dos macacos na cidade, apesar de o atual surto não ter relação nenhuma com os primatas.