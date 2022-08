"Mossoró Vacina” terá pontos extras na Festa de Nossa Senhora da Conceição e na Feira do Bode. A Secretaria de Saúde de Mossoró segue facilitando a imunização da população contra Covid-19, Influenza e Febre Amarela. Além destas, a partir da quarta-feira (10) os imunizantes das campanhas contra Poliomielite e de multivacinação, também estarão disponíveis nos pontos extras; confira as datas e locais onde cada ponto irá funcionar e o público ao qual se destina cada vacina.

A campanha “Mossoró Vacina”, idealizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também passará a contar com a vacinação da poliomielite em pontos extras disponibilizados ao longo da semana e também aos finais de semana.

No caso da multivacinação só será ofertada nas UBSs que abrirem aos sábados e domingos nesses pontos extras.

Estes locais já dispõem de vacinas contra a Covid-19, Influenza e febre amarela. A partir desta quarta-feira (10), o ponto extra de vacinação instalado na Festa de Santa Clara já contará com o imunizante destinado a crianças menores de 5 anos.

A campanha contra a poliomielite teve início na última segunda-feira (8) e se estenderá até 2 de setembro.

Nos pontos extras também haverá a campanha de multivacinação, esta direcionada a menores de 15 anos. De acordo com o coordenador de Imunizações da SMS, Etevaldo Lima, apenas o ponto instalado no Partage Shopping não contará com essa vacinação por questões de logística.

ALTO DA CONCEIÇÃO E FEIRA DO BODE

Além dos pontos extras habituais, a campanha “Mossoró Vacina” estará na Festa de Nossa Senhora da Conceição e na Feira do Bode. No Alto da Conceição, o ponto será instalado na sexta-feira (12) e no sábado (13) e na semana seguinte também na sexta-feira (19) e no sábado (20). O horário será das 18h às 22h.

Já na Feira do Bode o ponto ficará montado de quinta-feira (11) a sábado (13). O horário de vacinação será das 18h às 22h. A festa acontece no Parque de Exposições Armando Buá.

FINAL DE SEMANA

No próximo final de semana os pontos extras que estarão abertos são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto de São Manoel, e Chico Costa, vizinho à UPA do Santo Antônio, além do Partage Shopping Mossoró. Nas unidades de saúde a vacinação ocorre das 8h às 16h. No shopping, das 10h às 18h.

As UBSs contará com imunizantes contra Covid-19, Influenza, Febre Amarela, poliomielite e multivacinação. No Partage, Alto da Conceição e Festa do Bode terá Influenza, Febre Amarela e poliomielite.