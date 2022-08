Corpo é encontrado na manhã desta quarta (10) é identificado no Itep

Trata-se de Alexsandro Pereira da Silva, de 40 anos, natural de Pernambuco. Os familiares da vítima compareceram à sede do Itep, na tarde desta quarta-feira (10), para identificar o corpo dele. Alexsandro foi encontrado morto na manhã de hoje, em uma estrada carroçável, por trás do condomínio Quinta dos Lagos, na região do Pousada das Thermas. Ele estava com as mão amarradas para trás e possuía ferimentos compatíveis com perfurações por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do ombro.