Prefeitura de Mossoró inicia reforma em mais uma unidade escolar do município

A Prefeitura de Mossoró deu início, nesta quarta-feira (10), aos serviços de manutenção na Escola Municipal Vereador José Bernardo, localizada na comunidade de Passagem de Pedra, zona rural.

O equipamento passará por um amplo processo de revitalização, que engloba revisão elétrica e hidráulica, de cobertura, descupinização, pintura, revisão de esquadria de madeira e de ferro, obras de acessibilidade, entre outras.

A unidade, que possui 149 alunos matriculados em turmas do Maternal ao Ensino Fundamental, oferecerá, após a revitalização, condições dignas a toda a comunidade escolar, como destaca a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

“Ao mesmo tempo em que estamos concluindo a entrega daquelas primeiras escolas que nós iniciamos a manutenção, já estamos iniciando um segundo grupo de unidades. Entendemos que a educação é o resultado de diversos fatores, dentre eles um lugar agradável e acessível para os nossos alunos. É com muita satisfação que nossa gestão tem trabalhado todos os dias para entregar uma melhor estrutura para a educação de Mossoró. É bom lembrar que recebemos todas essas unidades sem a menor condição de funcionamento”, pontuou.

Esta semana, a Prefeitura já iniciou também a manutenção na Escola Senador Duarte Filho. Outras unidades terão os serviços autorizados nos próximos dias.

“É um investimento que a Rede Municipal de Ensino estava carente, de fato. Unidades como a Duarte Filho estavam há mais de 30 anos sem nenhum tipo de reforma, mas agora com obras iniciadas. Hoje estamos na zona rural, na Vereador José Bernardo, uma escola também muito carente de serviços. Continuamos atendendo da zona rural à zona urbana, ou seja, toda a Rede Municipal de Ensino”, acrescentou Hubeônia Alencar.

Lidiane Gomes, servidora da escola e mãe de dois alunos matriculados na José Bernardo, comemora o início das obras no local. “A gente já esperava há muito tempo, porque os pais são muito envolvidos na escola e os alunos são muito empenhados. A reforma vai trazer melhorias para a comunidade, porque a escola é um bem da comunidade. Os alunos estão felizes, assim como nós, pais”, disse.

ENTREGAS

A Prefeitura de Mossoró entregará nesta sexta-feira (12), às 16h, as novas instalações da Escola Municipal José Benjamim e, nos próximos dias, da Unidade Educação Infantil (UEI) Thereza Fernandes Néo. Somente em 2022 já foram revitalizadas/entregues oito unidades de ensino da Rede Municipal, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

Equipamentos como as escolas Ricardo Vieira do Couto (Jucuri), Maurício Fernandes da Silva (Centro), Deusdete Cecílio de Araújo (Mulunguzinho), Anexo da Dr. José Gonçalves (Panela do Amaro) e Sindicalista Antônio Inácio (Barrinha), além das UEIs Alice Dias (Vingt Rosado) e Neusa Xavier Linhares (Nova Mossoró), estão em pleno funcionamento após investimentos feitos pelo Poder Executivo municipal.