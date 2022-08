Prefeitura de Governador realiza entrega de mais de 100 DAPs a produtores rurais

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, realizou, na manhã desta quarta-feira (10), a entrega de mais de 100 declarações de Aptidão ao Pronaf (DAPs) a produtores rurais.

O ato foi realizado no Gabinete do Prefeito e contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale; dos secretários municipais Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural) e Elvis Andrade (Chefe de Gabinete); além de representantes de associações de produtores rurais.

As DAPs foram emitidas em mutirão realizado na semana passada pela gestão municipal em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e beneficiou 123 agricultores no total.

O presidente da Associação dos Produtores e Produtoras locais (APPPATE), Antônio Hugo Brito, falou da importância das DAPs para os agricultores. “Pra nós que somos agricultores, a DAP é um documento fundamental para termos acesso a programas do governo, como o Pronaf e o Pnae”, ressaltou.

Wallace Tavares destacou que cada família com a DAP pode pedir crédito de até R$ 30 mil, “o que pode fazer circular mais de três milhões na economia local se todas as famílias pegarem empréstimos”, exaltou.

Dr. Artur Vale parabenizou a todas as famílias que conseguiram a emissão do documento e reforçou que a gestão municipal está à disposição para contribuir no que for possível com os produtores rurais. “A DAP é de enorme benefício para os agricultores do nosso município, pois eles poderão acessar linhas de crédito para investir em animais e na propriedade”, acrescentou o prefeito.

O mutirão contou com a parceria da Câmara Municipal, Associação dos Produtores e Produtoras do Projeto de Assentamento Terra de Esperança, Sebrae, Ufersa e CF8.