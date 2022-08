Dorgival é a principal atração no Festival da Lagosta neste sábado (13)

Conhecido como "O Poeta" por manter uma linha de composições majoritariamente falando de amor, Dorgival Dantas é dono de vários sucessos e já teve suas canções gravadas por diversos artistas e bandas, além de virarem também trilha sonora de algumas novelas. A Arena Gastronômica funcionará das 19h às 22h, com estandes de 18 restaurantes para proporcionar ao público a possibilidade de saborear diferentes receitas com a lagosta. O Poeta assume o palco a partir de meia noite!

O XV Festival da Lagosta segue com a programação neste sábado, 13. Uma das festas gastronômicas mais esperadas do Litoral Leste do Ceará, o evento conta com Arena Gastronômica, a tradicional Regata de Jangadas e shows de grandes atrações. Com acesso gratuito, o Festival acontece nas praias de Barreiras e de Redonda, no município de Icapuí, até domingo, 14.



O guitarrista, arranjador e compositor Mimi Rocha sobe ao placo às 22h e promete um show com o melhor da música popular brasileira. Ele estará acompanhado de dois convidados, a cantora Munique Mendes e o músico Rafael Rodrigues.

Em seguida, é a vez do cantor e compositor Dorgival Dantas se apresentar ao público. Conhecido como "O Poeta" por manter uma linha de composições majoritariamente falando de amor, o artista é dono de vários sucessos e já teve suas canções gravadas por diversos artistas e bandas, além de virarem também trilha sonora de algumas novelas.

A Arena Gastronômica funcionará das 19h às 22h, com estandes de 18 restaurantes para proporcionar ao público a possibilidade de saborear diferentes receitas com a lagosta. Cada estabelecimento disponibilizará em seu cardápio um prato degustação da iguaria. A compra desse prato dará direito a uma Coca-Cola sem açúcar (lata 350ml). No palco da Arena, a atração é Geová Costa.

O XV Festival da Lagosta é uma realização do Grupo de Desenvolvimento do Turismo de Icapuí – GDTur. Apoio institucional: Banco do Nordeste e Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), por meio da Lei Estadual Nº 13.811 – Mecenato Estadual. Patrocínio: Prefeitura Municipal de Icapuí. Parceria: Sebrae. Agradecimento: Coca-Cola Sem Açúcar + Eisenbahn.

SERVIÇO

XV Festival da Lagosta - 13 de agosto na Praia de Barreiras e 14 de agosto na Praia de Redonda, em Icapuí, Ceará. Informações: associacaogdtur@gmail.com. Instagram: @festivaldalagostadeicapui. Facebook: GDTurIcapui.

PROGRAMAÇÃO

Dia 13 de agosto 2022

Local: Praia de Barreiras

19h às 22h - Arena Gastronômica (Música ao vivo com Koka Mil e o Grupo Arte Brasil)

22h - Show com Mimi Rocha e Convidados (Munique Mendes e Rafael Rodrigues)

00h - Show com Dorgival Dantas

14 de agosto 2022

Local: Praia de Redonda

11h - Regata de Jangadas com Pescadores de Icapuí

13h - Show com Banda Maresia

14h - Show com Erick Farra

16h - Show com Aldynha Vox