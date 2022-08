Ao retirar a duplicação da BR 304 da LDO, Bolsonaro revela seu desprezo com o RN

Como além de vetar a duplicação da BR 304 como prioridade na LDO, Bolsonaro também vetou as obras do Cinturão das Águas, projeto prometido em palanque de campanha para senador do seu ex-ministro Rogério Marinho, que chegou a inaugurar a chegada das águas do Rio São Francisco ao RN usando um carro pipa ao lado do presidente Bolsonaro em Jucurutu/RN. A corrida agora em defesa do Povo Potiguar, segundo o Senador Jean, é derrubar estes vetos de Bolsonaro e garantir que o próximo governo duplique a BR 304 e faça o Cinturão das Águas

A retirada da prioridade da duplicação da BR 304 e do Cinturão das Águas da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), publicada no Diário Oficial da União desta semana, mostra o desprezo do presidente Jair Bolsonaro com a população do Rio Grande do Norte.

Revela, também, que o discurso de Rogério Marinho (ex-ministro do Desenvolvimento Regional) para ser senador não passa de falácia, e que o deputado federal General Girão não consegue exercer qualquer influência no Governo Bolsonaro em benefício do RN.

Rogério Marinho, em sua campanha para ser senador da república pelo Rio Grande do Norte, tem prometido por onde passa que o presidente Bolsonaro vai fazer o Cinturão das Águas, permitido assim a geração de pelo menos 100 mil frentes de trabalho.

Ao vetar prioridade do Cinturão das Águas na LDO, que impede que seja alocado recursos na Lei Orçamentária Anual (LOA), Bolsonaro mostra que Rogério Marinho está prometendo obras que ele não tem interesse nem que seja prioridade na LDO e menos ainda de fazer.

Rogério Marinho está apenas enganando as pessoas prometendo transformar o Rio Grande do Norte num polo de desenvolvimento a partir da chegada da água da transposição do Rio São Francisco e a construção do Cinturão das Águas no Rio Grande do Norte.

Com relação ao deputado federal General Girão, que surgiu no RN com o rosalbismo, se ele tivesse qualquer força junto ao Governo Bolsonaro, teria conseguido recursos direto no Ministério da Infraestrutura para duplicar a Reta Tabajara e também a BR 304.

Ou, pelo menos, teria incluído estas obras da Reta Tabajara no Plano de Investimento do Governo Federal e/ou na LDO, e, por fim inserido os recursos na LOA, para que a obra tivesse sido feita, seguindo os passos que o senador Jean deu para duplicar a BR 304.

Só que Girão, revelou, indiretamente, que não sabe como se elabora a peça orçamentária federal, ao afirmar que o senador Jean deveria ter colocado a origem dos recursos na LDO para duplicar a BR 304. Girão não o fez por incompetência e falta de influência política.

Quanto a prioridade para duplicar a BR 304, interligando, assim, as capitais do Nordeste, não é um pleito somente do senador Jean, como ficou parecendo. É uma obra de interesse de todos os norte-rio-grandenses, independente de partido ou condição social.

O senador Jean, apenas, ao perceber que nunca havia sido inserida no orçamento, trabalhou com seu conhecimento para que isto acontecesse. Primeiro colocou no Plano de Investimento do Governo Federal, em 2019, quando assumiu o cargo em substituição da Fátima Bezerra.

Depois o senador Jean conseguiu convencer seus pares no Congresso Brasil a inseri-lo prioritária na LDO, mas neste caso o próprio presidente vetou, demonstrando seu desprezo com um pleito de todos os potiguares. A missão agora é derrubar este veto no Congresso e promulga-lo para manter, assim, o projeto de duplicação da 304 nos sonhos dos potiguares.

Veja mais

Nós iremos lutar para derrubar estes vetos, diz senador Jean

“Essa é nossa missão de agora em diante”, diz o senador Jean, que já tem o apoio da deputada federal Nathalia Bonavides e busca dos demais parlamentares (ao menos de dois não vai conseguir, Girão e Carla Dickson, pois seguem cegamente “a obra de Bolsonaro”) para derrubar o veto e permitir que o próximo governo execute a obra. “Ele sabe que vai perder e está criando dificuldades para o próximo governo”, dispara o senador Jean.