Prefeita de Grossos convoca forças de segurança e garante reforço no policiamento do município

A prefeita de Grossos Cinthia Sonale se reuniu na manhã desta segunda (15), na sede da prefeitura com moradores da comunidade de Valença e o Sargento Neves, Comandante do Destacamento da Polícia Militar de Grossos.



Na pauta do encontro, a discussão sobre medidas para combater o quadro de insegurança na zona rural do município, onde houve registro de assalto no último fim de semana.



“Tão logo tomamos conhecimento da situação, acionamos as autoridades de segurança pública do estado para que fossem adotadas as primeiras providências. De pronto, obtivemos a garantia de reforço policial e a intensificação do patrulhamento na cidade, em especial nas comunidades rurais”, disse a prefeita.



A reunião contou ainda com a participação por telefone do secretário de segurança pública do estado, Coronel Francisco Araújo Silva. Ele confirmou a ampliação do número de policiais na ronda ostensiva e a realização de uma operação específica (Hórus) contra o aumento da criminalidade em Grossos.