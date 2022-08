Carlos Eduardo aciona Rogério no TRE e coloca o prefeito de Mossoró como testemunha

O candidato ao senado pelo PDT, Carlos Eduardo Alves, entrou com ação na Justiça Eleitoral para que seja investigado a forma como o seu concorrente a cadeira do Senado, Rogério Marinho, do PL, distribuiu recursos do Ministério do Desenvolvimento aos prefeitos do RN.

Segundo relata o advogado Erick Pereira, que assina a ação para Carlos Eduardo, o ex-ministro estruturou a CODEVASF e a abasteceu com bilhões do Governo Federal para irrigar distribuir recursos e equipamentos somente para aqueles prefeitos que o apoiam para o Senado.

O advogado Erick explica a necessidade da investigação.





A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) foi ingressada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira. Para o advogado Erick Pereira, não existe dúvidas que Rogério Marinho usou a estrutura do MDR e da CODEVASF em benefício próprio.

Na mesma investigação, pede-se que a PF informe todas as investigações sobre a aplicação dos recursos da CODEVASF e pede também que seja intimado o presidente da Câmara Artur Lira para explicar quais os valores do “orçamento secreto” foram enviados ao RN.

O prefeito de Mossoró reagiu a ação movida por Carlos Eduardo envolvendo seu nome.