Prefeitura de Pau dos Ferros define programação de shows da FINECAP 2022

Em comemoração aos 166 anos de emancipação política de Pau dos Ferros, o município sediará mais uma edição da Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (FINECAP). Depois de dois anos sem ser realizada de forma presencial, por conta da pandemia, a tradicional FINECAP vai ocorrer entre os dias 26 de agosto e 5 de setembro de 2022.



Neste ano, com a liberação para realização de eventos presenciais, o público vai reviver as emoções da maior festa de emancipação política do Rio Grande do Norte. Com uma proposta voltada para a valorização da cultura local e regional, a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros preparou uma programação variada, que inclui apresentações culturais, cavalgada, shows musicais, desfile cívico e feira de negócios com empresas de vários segmentos.

A expectativa é que mais de 300 mil pessoas participem da festa, segundo relata a prefeita Mariana Almeida do Nascimento (foto à esq.). Para ela, o investimento público é garantia certa de retorno para a economia local, assim como ocorre em outros grandes eventos realizados na região Oeste do RN, como é o caso do MCJ2022, que para cada um real investido, o retorno foi de pelo menos 11 girando na economia.

O município de Pau dos Ferros tem mais ou menos 30 mil habitantes e polariza outras 36 cidades da região, inclusive algumas do Ceará. A cidade recebe ilustres visitantes que buscam conhecimento através da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Universidade Rural Federal do Semi-árido e também no Instituto Federal de Educação Tecnológica, entre outras instituições, já instaladas no município.

A estrutura da FINECAP 2022 já está sendo montada na Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição. Além dos palcos, camarotes e estandes para exposição, nesta edição o público vai aproveitar ainda o espaço gastronômico, que contará com bares e restaurantes da cidade e região. A novidade será o evento “FINECAP Sunsent”, com atrações musicais que farão o “esquenta” para os shows da noite.



Vale lembrar que em 2021, ainda com a proibição de eventos com grandes aglomerações, a FINECAP aconteceu de forma tímida, com transmissão de shows por meio de lives, e atividades ao ar livre, seguindo os protocolos de segurança sanitária.







Confira abaixo a programação completa

PROGRAMAÇÃO DA FINECAP 2022

26 e 27 - Feirinha da Nossa Gente



28 - Cavalgada do Vaqueiro

31/08 e 01/09 - Vitrine Cultural

02, 03 e 04 - Feira de Negócios e Shows na Praça de Eventos

05/09 - Desfile Comemorativo de Emancipação Política





Finecap Sunset – Shows no Espaço Gastronômico:

Sexta, dia 02, SKema Sertanejo;

Sábado, dia 03, Brenda Cibelly

Domingo, dia 04, Breno Andrade





Shows na Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição:

Dia 02 de setembro



Anízio Júnior

Desejo de Menina

Toca do Vale

Felipe Amorim





Dia 03 de setembro

Jarly Almeida

Walkyria Santos

Taty Girl

Joelma





Dia 04 de Setembro

Farra de Bakana e Mobral Cantor

Felipe Grilo

Zé Cantor

Maiara e Maraisa





Dia 05 de setembro

Desfile Comemorativo dos 166 anos de Emancipação Política