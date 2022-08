TRE-RN define tempo de propaganda dos partidos e escolhe a Band e 96 FM como emissoras geradoras

A decisão foi tomada nesta quinta-feira (18), durante audiência pública realizada no Centro de Operações da Justiça Eleitoral (Coje). A veiculação das propagandas eleitorais na TV e no rádio terão início na sexta-feira, 28 de agosto, e deverão acontecer até o dia 28 de setembro. Em caso de segundo turno, as propagandas iniciam no dia 7 de outubro e encerram no dia 28 do mesmo mês. O horário eleitoral na TV acontecerá no turno da tarde e da noite. Já na rádio, no turno da manhã e da tarde.