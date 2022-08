Datafolha: Lula mantém percentual e Bolsonaro avança 3 pontos. A pesquisa eleitoral, divulgada nesta quinta-feira (18), encomendada pela Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo", mostra o ex-presidente Lula (PT) com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Na sequência estão Ciro Gomes (PDT) com 7%, Simone Tebet (MDB) com 2% e Vera (PSTU) com 1%. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa.

O petista manteve o percentual e o presidente avançou 3 pontos em relação à última pesquisa, feita na última semana de julho, que ainda tinha os nomes de André Janones (Avante) e Luciano Bivar (União Brasil).

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 2%

Vera (PSTU): 1%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Roberto Jefferson (PTB): 0%

Felipe d'Avila (NOVO): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0%

Eymael (DC): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 2%

O novo levantamento mostra Ciro Gomes (PDT) com 7%; seguido por Simone Tebet (MDB), com 2%; e Vera (PSTU), 1%. Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB), Felipe d'Ávila (NOVO), Soraya Thronicke (União Brasil), Eymael (Democracia Cristã), Léo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram.

O questionário foi registrado no TSE no dia 12, antes da retirada da candidatura de Pablo Marçal e do registro da candidatura de Eymael como Constituinte Eymael.

A pesquisa ouviu 5.744 pessoas em 281 municípios, entre 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com o Datafolha, mesmo com um quadro diferente de candidatos, a pesquisa atual pode ser comparada com as anteriores porque o percentual atingido pelos candidatos que entraram ou saíram da disputa fica entre 0 e 2%, dentro da margem de erro dos levantamentos, "e dessa forma não compromete a evolução dos resultados registrados desde maio deste ano".

A pesquisa mostra que Lula vai melhor entre os mais pobres, os que se declaram pretos e os que vivem na região Nordeste. As intenções de voto no petista são mais expressivas entre:

Eleitores com renda de até 2 salários mínimos (55%)

Quem recebe ou mora com alguém que recebe Auxílio Brasil (56%)

Moradores da região Nordeste (57%)

Autodeclarados pretos (60%)

Homossexuais ou bissexuais (69%)

Já Bolsonaro tem melhor desempenho entre os mais ricos, os brancos, os evangélicos e os que vivem na região Norte. A intenção de voto no presidente é maior entre:

Quem tem renda superior a 10 salários mínimos (43%)

Moradores da região Norte (43%)

Autodeclarados brancos (38%)

Evangélicos (49%)

Votos válidos

Contando apenas os votos válidos, sem nulos, brancos e indecisos, Lula tem 51%, o que deixa a possibilidade de vitória no primeiro turno dentro da margem de erro. Bolsonaro tem 35% dos votos válidos e Ciro, 8%.

Lula (PT): 51%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 2%

Vera (PSTU): 1%

Pablo Marçal (PROS): 1%

Roberto Jefferson (PTB): 0%

Felipe d'Avila (NOVO): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0%

Eymael (DEMOCRACIA CRISTÃ): 0%

Intenção de voto espontânea

Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados nomes de candidatos, Lula aparece com 40% das intenções de voto; e Bolsonaro, com 28%. Ciro foi citado por 2%; e Simone Tebet, por 1%.

Lula (PT): 40%

Jair Bolsonaro (PL): 28%

Ciro Gomes (PDT): 2%

Simone Tebet (MDB): 1%

Outras respostas: 2%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 22%

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente tem 54% das intenções de voto e o atual presidente, 37%.