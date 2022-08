Ezequiel inicia campanha de reeleição prestando contas em Acari-RN

Presidente estadual do PSDB, o deputado Ezequiel Ferreira abriu sua campanha à reeleição em Acari, na região Seridó. Uma reunião ampliada no bairro Tarcísio Bezerra Galvão chamou a atenção. O prefeito Fernandinho, o vice-prefeito Ari e o ex-prefeito Isaías Cabral, além das vereadoras Marineide e Albervânia apoiam Ezequiel.

“Nosso mandato na Assembleia Legislativa trouxe ações em infraestrutura, como pavimentação e o projeto de iluminar o Gargalheiras, que será executado pela Prefeitura. Máquinas e outras ações onde somos parceiro da gestão Fernandinho e Ari, que tem altos índices de aprovação em Acari. Também quero agradecer ao ex-prefeito Isaías, que fez uma grande gestão e deixou marcas”, discursou Ezequiel Ferreira.

Ao prestar contas de algumas ações do mandato de Ezequiel no município, o prefeito Fernandinho citou ações de instalações de poços na Zona Rural para amenizar a crise no abastecimento de água. Para a segurança pública, uma aquisição de viatura para a PM, através de requerimento encaminhado ao Governo do Estado. Também foram alocados recursos através de emenda parlamentar para pavimentação e drenagem de ruas. Ainda citou aquisição de carro Coletor de Lixo junto ao MDR, quando Rogério Marinho era ministro.

Em sua fala, o ex-prefeito Isaías Cabral agradeceu a parceria e a voz na Assembleia Legislativa em defesa dos interesses de Acari e região. “Votamos no deputado Ezequiel, pois tem um olhar diferenciado para nossa cidade. Tem ações de infraestrutura, saúde, segurança e recursos hídricos que estão ajudando e muito ao nosso povo”, justificou.

Também destacou ações de Ezequiel, o vice-prefeito Ari e as vereadoras Albervania e Marineide. A iluminação da ciclovia do Gargalheiras, pavimentação de ruas, viatura policial e várias outras ações para Acari ajudam a melhorar o desenvolvimento da cidade.