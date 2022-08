Cobertura vacinal no RN está abaixo do que preconiza Ministério da Saúde

A médica diretora corporativa de terapia intensiva do Sistema Hapvida, Franciane Gonçalves chama a atenção para os grupos de risco da doença: “Ela acontece com mais frequência em crianças e idosos, principalmente, quando há condições que diminuem o sistema imunológico, gerando sintomas como rigidez de nuca, dificuldade para encostar o queixo no peito, manchas vermelhas pelo corpo e febre alta persistente”. Em Mossoró, a Prefeitura está com equipes nas escolas vacinando as crianças

A cobertura vacinal infantil no Rio Grande do Norte tem ficado abaixo dos 90% preconizados pelo Ministério da Saúde (MS), para doenças como a meningite, por exemplo. É o que revelam dados do próprio Ministério. A Prefeitura Municipal de Mossoró está investindo no Programa Mossoró Vacina nas Escolas, que começou há poucas semanas com ótima adesão dos pais.ç

A inflamação grave das meninges, que são as membranas que revestem o cérebro e toda a medula espinhal, a doença acontece principalmente devido a infecção por vírus e bactérias. No entanto, pode também acontecer por parasita ou por fungo.

É o que explica a médica e diretora corporativa de terapia intensiva do Sistema Hapvida, Franciane Gonçalves, que também alerta sobre as semelhanças e diferenças entre os sintomas da meningite de acordo com o seu agente responsável.

“Os sintomas virais são parecidos com resfriados comuns, causando febre, falta de apetite, fadiga. Já na meningite bacteriana, os sintomas são mais fortes. Nesse caso, é importante lembrar da denominada meningite meningocócica que, apesar de rara, é a mais grave e pode levar a morte”, conta ela.

Franciane Gonçalves chama a atenção para os grupos de risco da doença: “Ela acontece com mais frequência em crianças e idosos, principalmente, quando há condições que diminuem o sistema imunológico, gerando sintomas como rigidez de nuca, dificuldade para encostar o queixo no peito, manchas vermelhas pelo corpo e febre alta persistente”.

Como explica Franciane, a transmissão da meningite também pode variar, dependendo do tipo de microrganismo que está causando a inflamação. No caso da meningite viral, o risco de transmissão é muito baixo. Já a meningite provocada por bactérias, essa transmissão é mais fácil e pode acontecer a partir do compartilhamento do mesmo prato de comida ou de gotículas de saliva, presentes em tosses, espirros, beijos ou mesmo na fala.

De acordo com a médica do Sistema Hapvida, a meningite é uma doença que tem cura e a principal prevenção é a vacina, distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Importantíssimo atualizar o cartão vacinal das crianças. Vale ressaltar também que a maioria das vacinas contra meningite tem várias doses, então é essencial que o reforço seja tomado”, alerta a médica sobre a melhor forma de combater a doença.