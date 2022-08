Isolda e Fátima realizam carreata pelas ruas de Mossoró no final da tarde deste sábado, 20

A deputada Isolda Dantas, na corrida pela sua reeleição e da governadora Fátima, mostra as leis que aprovou (como o Pecafes) e a construção das escolas técnicas no RN, assim como a necessidade de o ex-presidente Lula voltar ao poder para reorganizar a administração brasileira, que ela considera danosa a vida em sociedade em todos os sentidos. Mineiro também vai participar da movimentação. A Carreata começa em frente ao Aeroporto de 17 horas e segue por seis bairros na zona sul de Mossoró

O primeiro final de semana de campanha eleitoral, em Mossoró terá a governadora Fátima Bezerra iniciando sua batalha no oeste do Rio Grande do Norte pela reeleição, acompanhada com a deputada estadual Isolda Dantas, que também busca a reeleição. O candidato a deputado Federal Fernando Mineiro também está participando da movimentação.

Após sucesso no lançamento do comitê de Mossoró, a candidata Isolda Dantas mostra disposição em ocupar as ruas, ressaltando as campanhas de Fátima e Lula na cidade.

Isolda tem sido muito objetiva em suas palavras quando fala em defender o governo de Fátima Bezerra e o retorno do ex-presidente Lula à Presidência da república.

As políticas públicas que melhoram a vida do homem do campo, como o Pecafes, assim como para valorizar o servidor público (que hoje recebe em dia), especial dos policiais e dos professores, segundo Isolda, é um trabalho que precisa continuar.

Ainda sobre o cenário estadual, a deputado enfatiza o trabalho do Governo do Estado para construir escolas técnicas e especiais para o homem do campo. Neste primeiro momento, serão construídas 10 unidades no RN, sendo que Mossoró será contemplada com uma escola técnica na zona urbana e uma escola do campo na zona rural Mossoró.

Observando o cenário nacional, Isolda tem ressaltado que horror no cenário administrativo brasileiro está levando o país para o fundo do poço em todos os sentidos e vê o retorno do ex-presidente Lula como caminho para reorganizar a gestão e o País.

Presente em Mossoró durante os primeiros dias da campanha oficial, Isolda intensifica suas ações e já programou, além das caminhadas e reuniões em bairros, a largada da sua primeira carreata junto da Federação “Brasil da Esperança” composto pelos partidos: PT, PCdoB e PV.

Por onde tem caminhando, nestes primeiros dias de campanha, Isolda tem conversado com seus eleitores buscando enfatizar exatamente estas políticas públicas. Já com relação ao cenário nacional, a deputada diz que não existe mais espaço para o atual governo.

A carreata de largada para Renovar a Esperança com Fátima e Lula em Mossoró será neste sábado, 20, no bairro Aeroporto, concentração às 17h, no Bar da Cajarana.

A carreata vai passar por 6 bairros da cidade: Aeroporto; Boa Vista; Belo Horizonte; Alto do Xerém; Lagoa do Mato e Doze Anos.