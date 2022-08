Defendendo o emprego, Jorge do Rosário lança candidatura em Grossos, Areia Branca e Mossoró

Primeiro foi recebido pela prefeita Cinthia Sonalle na noite desta sexta-feira, 19, em Grossos. Depois, na tarde deste sábado, em Areia Branca pelo deputado estadual Sousa, que o apoia nesta campanha. Por último, já na noite deste sábado, Jorge do Rosário lança sua candidatura a deputado estadual pelo AVANTE em Mossoró, ao lado de outros candidatos do partido tanto a Assembléia como a Câmara Federal

O candidato a Deputado Estadual, o mossoense Jorge do Rosário, pelo Avante, fará o lançamento de sua candidatura em três municípios neste fim de semana: Grossos (noite de sexta-feira), Areia Branca (tarde de sábado) e Mossoró (noite).

A principal bandeira do candidato é interiorizar os investimentos públicos, para gerar empregos e renda a população. Neste sábado, dia 20, o lançamento ocorreu na cidade de Areia Branca, com a presença do deputado Sousa, que o apoia.

A agenda de lançamentos começou na desta sexta-feira (19), quando Jorge foi na cidade de Grossos, às 19h. O evento será na rua Manoel Firmino, número 11, no centro do município.

Jorge do Rosário, em Grossos foi recebido pela prefeita Cinthia Sonale, e lideranças políticas da região da Costa Branca também estiveram presentes. Cinthia é do grupo político do deputado Sousa, que aderiu a campanha de Jorge do Rosário.

Na tarde deste sábado (20), Jorge desembarca na cidade de Areia Branca para lançar sua candidatura oficialmente. Será no Ivipanim Clube, a partir das 17h. Presença do Deputado Souza, correligionários e comunidade areiabranquense.

Em Grossos, Jorge do Rosário fala em buscar meios para recuperar as vias de acesso, para facilitar a produção de sal e principalmente apoiar os pequenos produtores e sal artesanal. Ele acredita que fortalecendo a cadeia produtiva local, gera emprego e renda.

Em Areia Branca, Jorge do Rosário chega destacando a importância deste município para a região, no quesito produção de sal e exportação, através do Porto Ilha. Acrescenta a questão da pesca artesanal, mas principalmente a pesca profissional do atum. O candidato destaca que mais recentemente é preciso reconhecer a importância da produção de energia eólica e solar.

Ainda no sábado (20), o lançamento será em Mossoró, base eleitoral de Jorge, às 19h, na Rua Juvenal Lamartine, centro, no estacionamento ao lado do antigo Fórum da cidade. Em Mossoró, o candidato tem dito que o único caminho é a união por benefícios reais para o município, por ter mais de 300 mil habitantes e polarizar dezenas de outros.

São inúmeros potenciais, que para ser transformado em benefício para a população, precisa de estrutura pública em diversos setores, em especial logístico, formação profissional, educação e saúde. Fala em trabalho pelo fortalecimento do turismo de eventos e religioso, fala na formação de mão de obra, de bons profissionais, fala de estradas, aeroporto e também em apoio aos grandes eventos culturais e religiosos em Mossoró.

Para Jorge do Rosário, tudo gera emprego e faz a economia girar, crescer. Para o lançamento da campanha para deputado estadual, espera contar com a presença de pré-candidatos a deputado estadual e federal pelo Avante, além de lideranças, amigos e apoiadores.

"É um momento para falar com as pessoas sobre o nosso projeto e reforçar o compromisso com a geração de emprego para o povo do Rio Grande do Norte", disse Jorge do Rosário sobre os lançamentos. Os eventos são abertos ao público em todas as cidades.