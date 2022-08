Marleide Cunha (PT) coloca no bloco na rua por votos para deputada estadual

Durante o lançamento do comitê de campanha, que levou o nome "Coragem", ao lado da Igreja São Vicente, no Centro, Marleide Cunha contou com a presença de candidatos a deputado federal pelo partido, como Alexandre Motta e Fernando Mineiro, e também de outros partidos, como Pablo Aires e Thabatta Pimenta do PSB; Ela diz que vai brigar com a mesma bravura pelo povo do RN que brigou pelos servidores públicos de Mossoró

Mais uma opção de voto para o eleitor do Partido dos Trabalhadores (PT) em Mossoró/RN, além de Isolda Dantas, que já está em sua campanha de reeleição no posto de deputada estadual, inclusive tendo realizado carreata pelas ruas de Mossoró também neste sábado.

A vereadora Marleide Cunha, que ficou conhecida pela bravura que defende os servidores públicos de Mossoró, apresentou-se como candidata a deputada estadual e neste sábado, 20, inaugurou o seu comitê de campanha.

O Comitê da Coragem fica localizado ao lado da Igreja São Vicente, palco que o povo de Mossoró, com a liderança do bravo prefeito Rodolfo Fernandes, botou o bando de Lampião para correr no dia 13 de junho de 1927.

Contando com a presença de parlamentares e candidatas(os) de três diferentes partidos, o evento reuniu centenas de pessoas que tomaram toda a extensão do quarteirão da Rua Alfredo Linhares (nº 431), localidade do comitê.

No lançamento, o PT esteve representado por quatro candidaturas federais: Samanda Alves, Fernando Mineiro, Alexandre Motta e Natália Bonavides. Esta última, que não pode não estar fisicamente presente, enviou mensagem em vídeo exibida durante o evento.

Já o PCdoB foi representado pelo candidato Paulinho Silva e o PSB marcou presença com as candidaturas de Pablo Aires e Thabatta Pimenta. Pablo tem se notabilizado pela defesa forte da causa animal.

Fátima Bezerra, atual governadora e candidata à reeleição, enviou mensagem em vídeo na qual afirmou, entre outros dizeres, que “Marleide vem fazendo um trabalho grandioso na Câmara Municipal de Mossoró e agora vai levar essa experiência para a Assembleia Legislativa, para trabalhar por todo o Rio Grande do Norte. Marleide com certeza vai nos ajudar e muito”, disse a governadora.

“Estou no espaço político para fazer da política um espaço da verdade, de honestidade, de compromisso e de luta em defesa da população”, declarou a professora Marleide Cunha.

No evento da candidata à deputada estadual, que disputa as eleições deste ano com o número 13.333, foi mostrado o seu jingle de campanha que, em sua letra, em determinado momento, diz: “Nada é mais difícil do encarar quem nunca desiste”, simbolizando o histórico de lutas da professora Marleide.