Lawrence e Jadson, escolhidos por Allyson para defender os interesses de Mossoró e região

Os dois falam em interiorização do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, do respeito a família, e uma defesa ferrenha dos interesses de Mossoró e região, algo, que segundo eles, foi esquecido ao longo das últimas legislaturas. "Quero abrir um gabinete em Mossoró, para manter um diálogo constante com as instituições e garantir a vinda de mais recursos federais para o Oeste do RN"

Os eleitores do município de Mossoró/RN não podem dizer que não tem opção para votar para deputado estadual e federal. Vários bons nomes se colocaram à disposição para defender os interesses do povo de Mossoró na Assembléia Legislativa e na Câmara Federal.

Os nomes escolhidos pelo prefeito Allyson Bezerra pelo Solidariedade foram: ex-vereador Jadson Rolin e do atual presidente da Câmara Lawrence Amorim. Os dois assumiram compromissos de fincar o pé pelos interesses de Mossoró em Natal e Brasília, reforçando o esforço do prefeito Allyson para consolidar sua gestão municipal.





Na manhã deste domingo, 21, Jadson e o prefeito Allyson foram ao lançamento do comitê de campanha do candidato a deputado federal pelo Solidariedade, o vereador Gilvan Alves, de Apodi. O candidato a vice-governador Ivan Junior, também prestigiou o encontro. Conversaram a respeito do desenvolvimento de Apodi, principalmente através do turismo.

Depois de Apodi, Jadson, Allyson e também Lawrence Amorim visitaram a família Nonato, em Upanema/RN. Em contato com o MH, Jadson voltou a falar em interiorizar o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, citando o exemplo do turismo de aventura e também de eventos na região de Mossoró. Fala em resgate da valorização da família.

O candidato Lawrence Amorim, em seus discursos, tem reforçando a necessidade de Mossoró eleger um deputado federal que possa apoiar os projetos do prefeito Allyson Bezerra em Brasília, possa garantir projetos para o desenvolvimento de Mossoró e região. Desenvolver o interior do Rio Grande do Norte.

O candidato disse que vai abrir um gabinete em Mossoró e manter um diálogo constante com todas as instituições. “Ele defendeu que a cidade precisa de um representante "de todas as famílias", que possa mobilizar recursos para todo o Estado e para Mossoró. "Nossa cidade foi abandonada pelos deputados que se dizem desta terra", disse Lawrence Amorim, observando a ainda a necessidade de se abrir as portas em Brasília para o Oeste do RN.





Jadson tem enfatizado que Mossoró perdeu um deputado que brigava pela cidade, mas que ganhou um prefeito, referindo-se a Allyson Bezerra. Sua ideia é substituí-lo com a capacidade de esforço, com atuação forte e comprometida com o povo do Oeste do RN, em especial Mossoró-RN.

"Além de Mossoró ter ganhado um grande prefeito, também vai ganhar um deputado estadual para trabalhar e continuar o projeto de Allyson Bezerra, defendendo Mossoró e o Rio Grande do Norte, que é Jadson", ressalta o candidato nos encontros realizados nos bairros Mossoró.

Na disputada corrida por votos para eleger os seus nomes escolhidos para Assembléia Legislativa e Câmara Federal, o prefeito Allyson Bezerra tem realizado encontros em praticamente todos os bairros de Mossoró pedindo votos de seus eleitores para os dois. Ele tem lembrado que muitos candidatos de outras regiões vem Mossoró, leva milhares de votos e desaparece da cidade. Não envia recursos.

Em contato com a imprensa, o prefeito tem ressaltado a necessidade de se ter representante na Assembleia, com um olhar voltado para Mossoró e região, assim como em Brasília, com conhecimento e experiência para brigar pelo Rio Grande do Norte, por Mossoró. É o caso de Lawrence Amorim, que já foi duas vezes prefeito e agora é presidente de Câmara Municipal. Sabe como se movimentar em Brasília por recursos.

Na Câmara Municipal, o líder da bancada governista Genilson Alves, escreveu: Nosso trabalho, compromisso e luta é por uma Mossoró melhor e um RN mais forte. Com Lawrence para deputado federal e Jadson para deputado estadual, temos a certeza de que será possível.

Ainda segundo o prefeito Allyson Bezerra, trata-se de um esforço de todos para consolidar uma mudança de gestão em Mossoró que está dando certo, todos estão vendo, mas que ainda carece de apoio vindo das instâncias de governos de Estado e Federal para patrocinar obras estruturantes muito importantes, como a duplicação da Av Francisco Mota, da BR 304, da construção da BR 437, assim como iluminação do Complexo Viário e porque não sonhar com a despoluição e urbanização de todo o leito do Rio Apodi/Mossoró dentro da cidade.

A lista de necessidades para Mossoró, passa por escolas técnicas, construção de delegacias, de batalhões de Polícia Militar, de sede do ITEP, entre outras obras, que precisam ser vistas, cobradas e exigidas que os governos façam, que seja com recursos do Estado ou da Secretaria Nacional de Segurança. O fato é que o povo de Mossoró precisa que seus recursos sejam investidos nestes setores.