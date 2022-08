PMM inicia aplicação da D5 contra a Covid-19 em imunocomprometidos

A aplicação da terceira dose de reforço contra a doença foi iniciada ainda no sábado (20). Já podem tomar a nova dose as população com imunodeficiência primária grave; pacientes em quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou células-tronco hematopoiéticas (TCTH) que fazem uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/AIDS; pessoas que fazem uso de corticóides em dose menor de 20mg/dia de prednisona ou equivalente por menor 14 dias; que usam drogas modificadoras da resposta imune; pessoas com doenças autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas. O recomendado é que a dose seja tomada 4 meses após a anterior.