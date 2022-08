Governo do RN promove mais 166 agentes de segurança pública do estado

Seguindo o calendário de promoções do quadro da Segurança Pública do Estado, o Governo do Rio Grande do Norte promove em agosto 166 agentes da segurança pública. São 50 oficiais e 97 praças da Polícia Militar do RN e 19 entre oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar.

As promoções dos oficiais foram publicadas no sábado (20), no Diário Oficial do Estado. Já a promoção dos praças está prevista para esta semana.

O comandante da Polícia Militar do RN, coronel Alarico Azevedo, enfatizou que as promoções ocorrem no momento previsto, nos meses de abril, agosto e dezembro.

Além disso, ele destacou a importância da ascensão ao posto imediato para o corpo da Polícia Militar como forma de valorização do policial e ápice da carreira profissional.

“É uma demonstração da valorização de tudo que os nossos policiais militares estão fazendo no combate à criminalidade, na prevenção de crimes, no trabalho em todos os eventos, nas ruas protegendo a sociedade”, afirmou o coronel Alarico.

“Motivação, reconhecimento, tudo isso é muito importante na carreira deles. A promoção tem uma abrangência de satisfação pessoal, mas também familiar. Estamos muito felizes, a instituição está muito motivada”, enfatizou o coronel Luiz Monteiro, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte.