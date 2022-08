9 em cada 10 deputados federais em exercício vão concorrer a reeleição em outubro

Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral. Ao todo 448 deputados federais atualmente em exercício vão concorrer a um novo mandato na Câmara nas eleições deste ano. Além destes, outros 49 deputados disputarão cargos diversos, no Legislativo e no Executivo. Somente 16 parlamentares não se candidataram a nenhum cargo, número inferior ao de 2018, quando 31 deputados decidiram não disputar a eleição.