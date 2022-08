Emparn prevê que agosto seja encerrado com chuvas no Rio Grande do Norte

A manhã desta terça-feira (23) amanheceu chuvosa no litoral potiguar. Os maiores volumes, conforme o boletim pluviométrico publicado pelo Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) foi em Maxaranguape (Litoral Potiguar) com 31,4 milímetros, seguido de Parnamirim (Litoral) com 18,2mm, Martins (Oeste Potiguar) com 17,6 (mm).

Na capital potiguar, Natal, choveu 16,2mm nas primeiras seis horas do dia. A previsão para o resto da semana é de dias nublados com possibilidade de chuvas no estado.

As águas superficiais do oceano Atlântico se encontram mais aquecidas e a presença de ventos de leste favorecem a formação de nuvens de chuva na região.

“As chuvas decorrem da instabilidade do sistema de leste que se formou entre o domingo e segunda-feira que atingiu o litoral do estado desde a madrugada provocando as chuvas que deverão diminuir no período da tarde. Durante a semana, deverão seguir ocorrendo chuvas, especialmente durante as madrugadas e início das manhãs”, explicou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

A temperatura no litoral poderá chegar à média dos 20°C durante as madrugadas e à média de 28°C durante as tardes. No interior, as mínimas poderão chegar aos 16°C e máximas aos 33°C.

PREVISÃO DIA A DIA

22/08/22 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no litoral.

23/08/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.

24/08/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no litoral.

25/08/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no litoral.

26/08/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

27/08/22 - sábado - Céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral e Agreste, demais regiões, céu parcialmente nublado a claro.

28/08/22 - domingo - Céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral, demais regiões, céu parcialmente nublado a claro.