Em campanha para a Câmara Federal, Pablo Aires diz que a fome é o que mais preocupa

Jovem mossoroense advogado chegou ao cargo de vereador em Mossoró defendendo a causa animal e meio ambiente, que também está entre suas prioridades como candidato a deputado federal. Porém, agora ele observa que existem 30 milhões de brasileiros passando fome e que é mais urgente criar um programa de renda mínima, com previsão de rendimento ampliado para as pessoas com deficiência

O Portal MOSSORO HOJE apresenta mais uma opção de voto para as eleições de outubro. Desta vez o jovem candidato a deputado federal Pablo Aires, do PSB. Tem graduação em direito e atualmente exerce o mandato de vereador em Mossoró.

É natural da zona rural (Jucuri). É graduado em direito e administração e se destacou na campanha para vereador, em 2020, defendendo a causa animal e o meio ambiente. Também tem demonstrado profunda preocupação com o quadro da estrutura dos serviços de saúde pública, que segundo ele, não tem chegado a quem realmente precisa.

Reconhecendo a importância destes temas acima, o candidato a deputado federal Pablo Aires tem se apresentado como muito preocupado com a questão da fome no Brasil. Segundo ele, são 30 milhões de brasileiros precisando de alimentos. Vê como saída imediata estabelecer uma renda mínima as famílias, com benefício ampliado para pessoas com deficiência.

Sobre a causa animal, Pablo acredita que o caminho é criar uma fonte de recursos para garantir atendimento aos animais vítimas de doenças e também de violência. “Assim como as pessoas, os animais também sofrem de doenças e violência. Precisamos garantir atendimento para amenizar tanta dor que vemos os animais sofrendo”, concluiu.

Além disso, Pablo discursa sempre sobre a necessidade de derrubar o rol taxativo da ANS para garantir atendimento e tratamento para pessoas com deficiência. Segundo Pablo, é importante também que se amplie o benefício para as pessoas com deficiência que necessitam de acompanhamento integral de um de seus parentes.

Com relação ao combate a fome no Brasil, Pablo Aires disse que é preciso fazer um esforço coletivo para enfrentar o momento em que mais de 30 milhões de brasileiros estão passando fome. O candidato defende a criação da renda básica de cidadania que, junto a programas de geração de emprego, vai garantir que famílias de baixa renda tenham um recurso mínimo para sobrevivência.