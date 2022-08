Lawrence Amorim: "Allyson quer fazer mais e precisa de um amigo na Câmara"

"O prefeito Allyson quer fazer mais, quer fazer mais", disse o candidato a deputado federal Lawrence Amorim, do Solidariedade, para os moradores do bairro Barrocas, nesta terça-feira (23). "Mas, para isso, ele precisa ter um amigo na Câmara dos Deputados, em Brasília", conclui.

Lawrence explicou que desde o início do mandato desta atual legislatura tem feito amplas visitas em bairros da cidade de Mossoró, ao lado do prefeito Allyson Bezerra para "sentir os anseios dos moradores" e tem percebido que as pessoas têm compreendido a necessidade de um representante em Brasília para concretizar estas necessidades.

"Alguém que possa mandar recursos para Mossoró, fazer mais pelo Rio Grande do Norte. As pessoas já entenderam isso", explicou Lawrence Amorim, que em recente entrevista ao MH na Rádio Difusora de Mossoró, destacou uma série de ações que ele as considera necessária para fomentar o turismo de eventos, o turismo religioso e até mesmo de aventura.

“Mossoró precisa ser competitiva quanto a tributação”, diz Lawrence Amorim, numa busca por fortalecimento das empresas em Mossoró, indiretamente por empregos.







Ainda durante a entrevista, Lawrence Amorim disse que se mostra preocupado com a falta de politicas públicas que possa melhorar a vida da população das cidades do Oeste do Rio Grande do Norte, em especial nas áreas de saúde, educação e segurança. Ele assegurou, também, que é preciso gerar oportunidades de emprego observando o potencial de cada município.

A sequência de visitas continua nesta quarta-feira, ao lado do prefeito Allyson e do candidato a deputado estadual Jadson. Será no Santo Antônio, com concentração no cruzamento da Rua Seis de Janeiro com Rua Orlando Dantas (Escola Estadual José Nogueira), a partir das 17h. "Vamos continuar porta a porta, pé no chão, conversando com as pessoas, porque a cada dia que passa a vitória vai se consolidando", destacou.