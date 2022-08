Cirurgias eletivas: Jorge diz que sistema precisa ser aprimorado em benefício das pessoas

Acompanhado da ex-prefeito Fafa, de Mossoró, e do ex-prefeito Ciro Bezerra, de Itaú, Jorge do Rosário, que é pré-candidato a deputado estadual pelo Avante disse: "Precisamos melhorar a integração do sistema para agilizar o processo e atender o povo quando ele precisa".

O candidato a deputado estadual Jorge do Rosário, do Avante, esteve junto com a ex-prefeito Fáfá, de Mossoró, e com o ex-prefeito Ciro Bezerra, de Itaú, visitando eleitores no bairro Aeroporto II, em Mossoró/RN, onde conversou com os moradores e recebeu muita atenção das crianças.

Na ocasião, o candidato disse está chocado com as pessoas que tem encontrado pelas com sequelas por que não teve cirurgia eletiva no tempo adequado e destaca que é necessário trabalhar melhorias no sistema de saúde em benefício das pessoas mais humildes.

A ex-prefeita Fafá Rosado lembrou na ocasião que as obras de drenagem do bairro Aeroporto II (Quixabeirinha) foram feitas pela Construtora Repav, que é do empresário Jorge do Rosário. Ainda segundo Fafá, não deram continuidade as obras (ela saiu do governo em 2012) e agora quando chove alaga as casas dos moradores.

Além do início da drenagem do Aeroporto II, Jorge do Rosário informa que fez e está fazendo diversas grandes obras em Mossoró, destacando um condomínio fechado perto do Quintas do Lago (sendo concluído e entregue) e o Centro Empresarial Caiçara, no Centro de Mossoró, um dos mais modernos da cidade, que já foi entregue há vários anos.

Ciro Bezerra é candidato a deputado federal também pelo Avante. Falou da importância de trabalhar em parceria para fazer a região oeste crescer, gerando empregos, como tem defendido em seus discursos Jorge do Rosário. Ele também aposta na ideia de fazer os investimentos passarem a Reta Tabajara.

Sobre a questão das cirurgias eletivas que não eram feitas regularmente, Jorge subiu o tom ao falar das filas de cirurgias eletivas. "Havia uma fila que eu considerava vergonhosa que é a de cirurgias eletivas. Encontro muitas pessoas com sequelas porque não fizeram as cirurgias que precisavam no tempo certo. Precisamos melhorar a integração do sistema para agilizar o processo e atender o povo quando ele precisa", disse.

Falando para os moradores do bairro, Jorge disse que nasceu, cresceu e tem os seus negócios no Rio Grande do Norte, gera empregos através de suas empresas e quer fazer mais pelo RN como forma de retribuir tudo o que conquistou.

“A forma que tenho de fazer isso é como deputado estadual, defendendo projetos de melhoria para a saúde pública e geração de emprego na assembleia legislativa, pois é o emprego que dá dignidade ao povo e bota comida na mesa”, comentou.

Na Fiern

Jorge do Rosário encontrou-se nesta quarta-feira (24) com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) Amaro Sales de Araújo. O encontro aconteceu na Casa da Indústria, sede da FIERN, em Natal. Apresentou a Amaro os projetos que pretende colocar em discussão na Assembleia Legislativa para fortalecer a economia e a indústria do estado.