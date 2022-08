RN é o estado do Nordeste com maior redução no número de assassinatos no primeiro semestre de 2022. Com uma redução de 18% quando comparado com os primeiros seis meses de 2021, o Estado também é o segundo do Brasil com maior redução nos crimes de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e as lesões corporais seguidas de morte. No somatório destes tipos criminais, o Rio Grande do Norte contabilizou 633 homicídios nos primeiros seis meses de 2021. Entretanto, no mesmo período deste ano, foram registrados 520 assassinatos. Os dados são do Monitor da Violência.

O Rio Grande do Norte é o segundo estado do país e o primeiro do Nordeste com maior diminuição no índice de assassinatos, com uma redução de 18% quando comparado o primeiro semestre de 2022 com os primeiros seis meses do ano passado. A queda também está muito acima da média nacional, que foi de 5%.

No país, o RN só não reduziu mais a violência que o estado de Roraima (-34%) e o Distrito Federal, cuja redução foi de 21%.

Os números que projetam esse levantamento nacional são baseados nos crimes de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e as lesões corporais seguidas de morte.

No somatório destes tipos criminais, o Rio Grande do Norte contabilizou 633 homicídios nos primeiros seis meses de 2021. Entretanto, no mesmo período deste ano, foram registrados 520 assassinatos.

Em âmbito nacional, nos primeiros seis meses deste ano, foram registrados 20.126 assassinatos em todo o Brasil, contra 21.272 no mesmo período de 2021, o que significa uma redução de 5%.

Entre os estados da região Nordeste, a redução acentuada (-18%) posiciona o RN em primeiro lugar entre os outros oito estados, seguido pelo Maranhão, com redução de 17%, e pela Bahia, que reduziu 10%.

O levantamento, que compila os dados mês a mês, foi divulgado nacionalmente nesta quinta-feira (25), e faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.