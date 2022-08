Sesap corrige informação e diz que RN continua em quadro de epidemia das arboviroses

A Secretaria de Saúde emitiu uma nota esclarecendo que o quadro epidemiológico das arboviroses no Rio Grande do Norte ainda inspira cuidados, mesmo antes da redução no número de casos e, principalmente, com o registro de chuvas intensas em algumas regiões, o que pode contribuir para novos criadouros de mosquito aedes aegypti. Na terça (23), após divulgação do novo boletim epidemiológico, o Programa Estadual de Controle da Dengue havia informado que o RN estava no fim de uma epidemia, seguindo para um quadro de epidemia das doenças.