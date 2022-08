OdontoSesc e Prefeitura oferecem tratamento odontológico gratuito em Tibau

A prefeita Lidiane Marques (PSDB) parabenizou o Sesc pelo trabalho que desenvolve junto aos municípios, através de parcerias com as prefeituras. “Muito importante essa parceria que firmamos que tem a proposta de trilhar com saúde bucal completa”, observou a prefeita Lidiane Marques

Foi realizada na manhã desta sexta-feira, 26, a cerimônia de instalação do OdontoSesc, na cidade de Tibau, que passa oferecer atendimentos gratuitos em saúde bucal oferecidos pela Unidade Móvel do Sistema Fecomércio-RN/Sesc, em frente à sede do Executivo municipal.

Na ocasião, a prefeita Lidiane Marques (PSDB), parabenizou o Sesc pelo trabalho que desenvolve junto aos municípios, através de parcerias com as prefeituras. “Muito importante essa parceria que firmamos que tem a proposta de trilhar com saúde bucal completa”, observou a prefeita.

A secretária municipal de saúde, Márcia Cristina Alves, pontuou que o projeto vem para contribuir com as demandas de tratamento odontológico no município.

“Para todos nós, uma grande satisfação de contar com o Sesc durante esse período em nosso município, onde nossas equipes irão atuar em parceria para que toda a população interessada possa ser atendida”, ressaltou a secretária.

A unidade instalada em Tibau é estruturada com quatro consultórios odontológicos, central de esterilização e sala de Raio-X. Durante todo o período de permanência da carreta, os moradores de Tibau terão acesso aos serviços odontológicos gratuitos e de qualidade para a população.

Os procedimentos envolvem tanto a parte curativa (restauração e extração) e preventiva de educação em saúde.

Prestigiaram a solenidade, além da prefeita, o presidente do Sindivarejo Mossoró, Michelson Frota, vereadores e secretários municipais.