Fim de semana foi marcado pela abertura da Finecap 2022, em Pau dos Ferros

A abertura aconteceu com a Feirinha da nossa gente. O evento, voltado para a exposição e comercialização de produtos dos pequenos agricultores, comerciantes e empreendedores, ocorreu nas noites de sexta e sábado e contou com mais de 60 estandes. A estrutura montada na Avenida Getúlio Vargas contou ainda com espaço gastronômico e palco com atrações musicais. A programação da FINECAP segue nos dias 31 de agosto e 01 de setembro com a Vitrine Cultural, em que reúne artistas da região e instituições de ensino com apresentações e espetáculos. A Feira de Negócios, assim como os grandes shows também serão na Praça de eventos, nos dias 02, 03 e 04. Entre as principais atrações musicais estão: Felipe Amorim, Taty Girl, Joelma, e a dupla Maiara e Maraisa.