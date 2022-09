RN registra o quarto mês de alta consecutiva na geração de empregos em 2022

Entre janeiro e julho deste ano, são 8.276 carteiras assinadas que chegam ao mercado de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Apenas neste mês de julho foram 2.458 novos empregos com carteira assinada. O segmento da agropecuária foi responsável pela maior alta com 845 novos empregos formais.