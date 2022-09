Saúde da Praça aborda temáticas alusivas ao mês de setembro no próximo domingo

No próximo domingo (4) a edição do projeto Saúde na Praça terá ações voltadas para temáticas do Setembro Verde (com menção à doação de órgãos), o Setembro Amarelo (prevenção ao suicídio) e o Setembro Vermelho (doenças cardíacas em animais).

Os temas serão abordados por estudantes, preceptores e professores da Universidade Potiguar (UnP).

O Saúde na Praça é um projeto desenvolvido pela instituição, onde no primeiro domingo de cada mês, são desenvolvidas diversas atividades dentro do Viva Rio Branco.

Os cursos participantes são Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Educação Física, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social e Medicina Veterinária.

“Estamos localizados em vários pontos ao longo da Avenida Rio Branco, prestando atendimento específicos da área com orientações à população que frequenta o espaço aos domingos. É uma boa oportunidade para se informar e conferir como anda a saúde”, afirma a Coordenadora de Cursos na Área de Ciências da Saúde, Profa. Cristina Carlos.

SERVIÇOS OFERTADOS

Nutrição: antropometria, diagnóstico de IMC, orientações nutricionais.

Enfermagem: aferição de PA, Glicemia, orientações sobre a doação de órgãos.

Fisioterapia: testes de força muscular (dinamometria), testes de flexibilidade, verificação de saturação

Educação Física: aulão de dança, testes de força muscular localizada, testes de flexibilidade, orientações de alongamento e fortalecimento.

Biomedicina: Higiene e contaminação das mãos.

Serviço Social: abordagem educativa em alusão ao agosto amarelo (campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio).

Psicologia: roda de conversação sobre a temática de prevenção ao suicídio; divulgação da profissão de psicologia em alusão aos 60 anos de regulamentação da profissão no Brasil.

Pedagogia: Piquenique literário - contação de história infantil, atividades lúdicas, roda de conversa sobre prevenção à violência.

Medicina Veterinária - Inspeção e teste de esforço nos cães, campanha agosto vermelho.