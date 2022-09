Desembargador Cornélio Alves toma posse como novo presidente do TRE-RN

Tomaram posse durante sessão solene na tarde desta quarta-feira (31), o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte(TRE-RN), o desembargador Cornélio Alves, e o vice-presidente e Corregedor Regional Eleitoral, o desembargador Expedito Ferreira.

A cerimônia foi conduzida pelo desembargador Gilson Barbosa, que deixa a presidência junto com o desembargador Claudio Santos, que deixa a vice-presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral.

A cerimônia aconteceu diante do plenário lotado. Na composição da mesa estavam presentes os desembargadores Gilson Barbosa e Claudio Santos, que deixaram os cargos, e os desembargadores Cornélio Alves e Expedito Ferreira, que assumiram a presidência e vice-presidência, junto com os integrantes da Corte, o juiz federal Dr. José Carlos Dantas, as juízas de direito Dra. Érika Tinôco e Dra. Maria Neíze de Andrade, os juristas Dra. Adriana Magalhães e Dr. Fernando Jales e o Procurador da República Dr. Rodrigo Telles, além do Presidente do Tribunal de Justiça do RN, o desembagador Vivaldo Pinheiro, a Governadora do Estado Fátima Bezerra e o Presidente da Assembleia Legislativa do RN, Ezequiel Ferreira.

O desembargador Gilson Barbosa, passou o cargo ao novo presidente relembrando que há dois anos, quando foi empossado para o cargo, disse estar honrado com a missão que lhe era concedida e completou: "Hoje me sinto feliz e cônscio de que cumpri meus compromissos".

Em seu discurso de posse, o Presidente Cornélio Alves, destacou sua trajetória neste Tribunal, onde já exerceu o cargo de vice-presidente e Corregedor Regional Eleitoral e o desafio que tem à frente em conduzir as Eleições 2022, junto com os magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, para garantir que o pleito transcorra com a máxima segurança.

"Aos colegas juízes eleitorais, o meu apelo para que tenham à máxima atenção e vigilância no dia da eleição para não deixar que aconteçam intercorrências mais graves, de maneira que venham pairar dúvidas no sistema eleitoral, no processo de votação e apuração para assegurarmos a confiança de sempre que a população brasileira tem na justiça eleitoral, sabedora da sua importância para a democracia, realizando sempre eleições seguras, transparentes e com voto auditável", reforçou o desembargador.

O Presidente destacou ainda que, no dia 2 de outubro, o processo de auditagem será realizado durante todo o dia. 23 urnas eleitorais do Estado passarão por esse processo, sendo vinte aqui na sede e outras três nas zonas eleitorais sorteadas, para demonstrar publicamente o funcionamento e a confiabilidade do equipamento.

Reforçando o seu compromisso com a Justiça Eleitoral, o Presidente Cornélio Alves ressaltou: "Serei o magistrado de sempre, cultuando os princípios e valores da justiça, como a integridade, imparcialidade, lealdade, ética, respeito, serenidade e firmeza, quando necessário, mantendo sempre a discrição".

A juíza eleitoral Adriana Magalhães deu boas-vindas aos novos colegas da Corte. "Confiamos na liderança de vossas excelências, dois homens de grande estatura que são. A atual moldura exigirá de vossas excelências, presidente e vice, e da Justiça Eleitoral como uma todo, vigor, determinação e coragem para defender que o respeito às instituições é o único caminho de fortalecimento da República" disse a jusrista.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no RN (OAB-RN), Aldo Medeiros, e o Procurador da República Rodrigo Telles, também discursaram e ratificaram o reconhecimento pelo trabalho dos novos dirigentes do TRE-RN e desejaram sucesso nesse próximo biênio 2022-2024, em que os dois desempenharão importantes funções.