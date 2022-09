Sinal 5G chega a capital Potiguar na próxima segunda-feira (5)

Segundo a Anatel, as operadores que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação do 5G, realizada no ano passado, poderão ativar estações com a tecnologia de quinta geração do serviço móvel. A decisão foi tomada pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência criado pela Anatel. Até o dia 28 de novembro, quando vence a obrigação editalícia, as prestadoras Claro, Tim e Vivo deverão ter no mínimo 33 estações de 5G em Natal.