“É muito bom sentir a receptividade do povo nas ruas", diz Fátima em caravana pelo Oeste

A governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição pelo governo do Rio Grande do Norte, realizou nesta sexta-feira (2) uma caravana que passou por cinco cidades do Oeste potiguar e culminou com uma carreata em Mossoró, a “capital” da região.

A atividade reuniu eleitores e demais candidatos e candidatas da coligação O Melhor Vai Começar e também o senador Jean Paul Prates, que é candidato a vaga de suplente do candidato ao Senado Carlos Eduardo Alves.

Entre os candidatos da coligação, estava a deputada federal Natália Bonavides, que busca a reeleição pelo partido, além da deputada Isolda Dantas, também do PT, buscando a reeleição na Assembleia Legislativa do RN.

Fátima Bezerra iniciou a caravana em Patu, em frente à sede do Samu, cujo serviço na cidade foi implantado em seu governo. Depois seguiu para Messias Targino, Janduís, Campo Grande e Upanema.



Em Patu, a governadora recebe apoio do prefeito Rivelino Câmara. Em Campo Grande, pelo prefeito Bibi de Nenca. Já em Upanema, pelo prefeito Renan.

Em Mossoró, já no começo da noite, uma carreata de apoiadores fechou o primeiro dia de caravana da candidata Fátima Bezerra no Oeste.

“É muito bom sentir a receptividade do povo nas ruas. Cada abraço nos anima a seguir com essa campanha linda que já conquistou todo o estado. É esse sentimento que nos estimula também a continuar trabalhando pelo Rio Grande do Norte”, disse a governadora.

No diálogo com os eleitores, a governadora Fátima Bezerra elenca o que pode fazer diante do quadro catastrófico que encontrou o Estado no início de 2019, o que precisou fazer para enfrentar a pandemia do novo coronavírus nos anos de 2020 e 2021, além de ter organizado as finanças do Estado, para colocar os salários dos servidores em dia. Estavam com 4 folhas em atraso, sendo necessários se desprender de até R$ 1 bilhão neste primeiro governo para quitar as folhas atrasadas.

Entre os investimentos em andamento, a governadora destaca a recuperação da RN 233, ligando a BR 304 a Campo Grande, mas principalmente o que vai poder investir em rodovias de agora em diante, já que não terá que pagar mais as contas de gestão passada. Em cidades como Umarizal e Campo Grande, a governadora Fátima Bezerra fala também sobre a construção de 10 escolas técnicas no RN, num investimento superior a R$ 100 milhões.

O senador Prates, no diálogo com os eleitores, enfatiza o desprezo do Governo Federal com o povo do Rio Grande do Norte e a necessidade de eleger Lula para resgatar a cidadania do povo brasileiro. Ele lembra que a região de Mossoró foi a primeira que o recepcionou no RN, tendo conseguido implantar a energia eólica, com grandes empreendimentos. O senador também fala da necessidade voltar a atuar no Nordeste e no Norte, para promover o desenvolvimento.

Agenda do Fim de Semana

Neste sábado, a caravana começa em Baraúna e segue para Tibau, Grossos e Areia Branca. No domingo, tem Portalegre, Francisco Dantas, São Francisco do Oeste, Taboleiro Grande, Itaú, Severiano Melo, carreata em Apodi e finaliza o dia em Felipe Guerra. E tem mais campanha no Oeste segunda, terça e quarta-feira, encerrando com carreata em Paul dos Ferros, que está em festa com a Finecap e em função também do aniversário de emancipação política do município.