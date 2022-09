PRF: 64 aves silvestres são resgatadas no RN em operação de combate aos crimes ambientais

Os pássaros que foram resgatados, durante a Operação Rota Brasil Ambiental, não possuíam anilhas de marcação e seus donos não apresentaram nenhuma documentação que os autorizasse a criar as aves. Diante dos fatos, foi constatada a ocorrência do delito de “Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”, constante do artigo 29 da lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).