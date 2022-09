Boletim da Sesap aponta quatro casos de Varíola dos Macacos entre mulheres no RN

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos (Monkeypox) em mulher. Segundo o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (3), são quatro mulheres com a doença.

O Rio Grande do Norte também registrou um aumento no número de casos, chegando a 31 no total - sendo 27 em pessoas do sexo masculino.

No último dia 25, a Sesap lançou um plano de contingência para prevenção e combate à disseminação da doença, com o objetivo de orientar os serviços e os profissionais de saúde do estado sobre as medidas de preparação e resposta.

Três unidades de saúde são apontadas como referência para casos suspeitos e confirmados: o Hospital Giselda Trigueiro, em Natal, o Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró, e o Hospital Maria Alice Fernandes, também em Natal, este, voltado ao público infantil.

Segundo a Sesap, o estado vem monitorando a varíola dos macacos desde o comunicado de risco divulgado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) nacional em 19 de maio de 2022. Segundo o boletim, são 23 casos confirmados em Natal, seis em Parnamirim e dois em Mossoró.