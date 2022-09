Homenagem a Marilia Mendonça emociona público na Finecap em Pau dos Ferros

A programação de shows da Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (FINECAP) terminou neste domingo (04) na Praça de Eventos, em Pau dos Ferros/RN. A dupla Maiara e Maraisa foi a principal atração da noite.



Pela primeira vez na região oeste do Rio Grande do Norte, as cantoras fizeram um show inesquecível para uma grande multidão que lotou a praça. Além de acompanhar a dupla cantando as músicas, o público também se emocionou com a homenagem à Marília Mendonça. A cantora que morreu no ano passado foi uma das principais atrações na Finecap em 2019.





Outras atrações como Zé Cantor, Edu Vaqueiro, Felipe Grilo, Farra de Bakana e Mobral Cantor também animaram o público.

Foram três dias de shows na praça de eventos, e pelo palco passaram atrações como Felipe Amorim, Desejo de Menina, A Walkyria Santos, Taty Girl e Joelma.





Segurança e estrutura



Com registro de grande multidão desde o primeiro dia de shows, como já era aguardado, a Finecap contou com reforço no número de agentes, e monitoramento através de câmeras. O uso da tecnologia de reconhecimento facial também está auxiliou as forças de segurança durante o evento. De acordo com o comando do 7° Batalhão de Polícia Militar, o evento foi considerado relativamente tranquilo, apenas com registro de alguns furtos de aparelhos celulares.



Além dos palcos na praça de eventos, a estrutura da Finecap contou com camarotes, lounge, espaço gastronômico e área adaptada para receber pessoas com deficiência.





Feira de Negócios



O evento, que voltou ao formato presencial depois de dois anos de pandemia, contou também com a tradicional Feira de Negócios, que terminou neste domingo (04).



Os estandes para visitação foram montados na mesma área da festa, próximo a praça de eventos.





Aniversário de Pau dos Ferros



A Finecap é realizada pela Prefeitura Municipal de Pau doa Ferros para comemorar o aniversário de Emancipação Política da cidade, que esse ano completa 166 anos.



A data de aniversário foi celebrada ontem (04), mas excepcionalmente esse ano o feriado municipal foi transferido para hoje (05), data em que ocorrerá o desfile cívico.



A concentração do desfile está marcada para as 17h, em frente a Escola Municipal Professor Severino Bezerra, de onde os pelotões percorrerão as principais avenidas. O cerimonial será na Getúlio Vargas, em frente a Prefeitura Municipal.



Depois de dois anos



Desde 2020 a Finecap não era realizada de forma presencial por conta a pandemia da covid-19. Em 2021, ainda com a proibição de eventos com grandes aglomerações, a Finecap aconteceu de forma tímida, com transmissão de shows por meio de lives, e atividades ao ar livre, seguindo os protocolos de segurança sanitária.



Esse ano, com o avanço da vacinação, a Prefeitura conseguiu planejar com segurança uma edição especial, com nove dias de programação.



A Finecap 2022 foi aberta oficialmente no dia 26 de agosto com a Feirinha da Nossa Gente. O evento voltado para a exposição e comercialização foi realizado na Avenida Getúlio Vargas. No domingo (28) a programação contou com a Cavalgada do Vaqueiro, que percorreu quase 30 ruas da cidade para homenagear esse personagem importante na história da cidade. Ao todo mais de 400 vaqueiros e amazonas participaram.



Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro ocorreu a 17ª edição do Vitrine Cultural, evento de valorização dos talentos artísticos da cidade e região.



Nos dias 02, 03 e 04 aconteceram os shows e a feira de negócios. O desfile cívico ocorre nesta segunda (05).