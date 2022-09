PL que permite retirada de invasores de propriedades sem ordem judicial avança na Câmara

[COLUNA ESPLANADA] Avançou na Câmara dos Deputados o projeto de lei que permite a ação policial, sem necessidade de ordem judicial, na retirada de invasores de propriedades. Foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O PL é terminativo e não vai a plenários – ainda precisará ser analisado em comissões do Senado, caso passe na CCJ. A medida afeta os casos de invasões de terras motivadas por disputas agrárias ou invasões ilegais causadas por grileiros – o que tem ocorrido recentemente no Sul da Bahia. Atualmente, a legislação já permite que o proprietário expulse o invasor por conta própria, desde que não haja excesso de violência – o que dificilmente é evitado no confronto direto dos dois lados. O texto aprovado é um substitutivo apresentado pelo deputado Aluisio Mendes (PSC-MA) ao PL 8262/17, do ex-deputado André Amaral (PB), e tem sido capitaneado pelo deputado Jerônimo Goergen (Progressistas-RS).

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2022 - Nº 3431

Reintegração ‘extrajudicial’

Avançou na Câmara dos Deputados o projeto de lei que permite a ação policial, sem necessidade de ordem judicial, na retirada de invasores de propriedades. Foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O PL é terminativo e não vai a plenários – ainda precisará ser analisado em comissões do Senado, caso passe na CCJ. A medida afeta os casos de invasões de terras motivadas por disputas agrárias ou invasões ilegais causadas por grileiros – o que tem ocorrido recentemente no Sul da Bahia. Atualmente, a legislação já permite que o proprietário expulse o invasor por conta própria, desde que não haja excesso de violência – o que dificilmente é evitado no confronto direto dos dois lados. O texto aprovado é um substitutivo apresentado pelo deputado Aluisio Mendes (PSC-MA) ao PL 8262/17, do ex-deputado André Amaral (PB), e tem sido capitaneado pelo deputado Jerônimo Goergen (Progressistas-RS).

Coldre na urna

A turma do coldre ocupa a cada ano mais espaço na política. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que o número de policiais candidatos nas eleições do Brasil este ano cresceu 27% em relação às de 2018. Em 2022 foram registrados 1.866 candidatos oriundos das forças de segurança e defesa contra 1.469 em 2018. Amazonas e o DF lideram o ranking, com 11,3% e 10,1%, respectivamente.





Luizas na Flórida

A atriz Luiza Brunet e a empresária Luiza Trajano (Magazine Luiza) desembarcam na Flórida com agenda de destaque. Brunet chega hoje a Orlando e será recebida pelo governador da Flórida, Ron DeSantio, e pelo prefeito Buddy Dier. Participa de imersão na Hope & Justice Foundation, que ampara mulheres vítimas de tráfico humano nos EUA. Trajano está no grupo de 200 empresários brasileiros no jantar de gala na Câmara de Comércio Brasil Flórida, em alusão aos 200 anos da Independência do Brasil.

Garoto problema

O jovem empresário Tiago Brennand, citado em reportagem do Fantástico na Globo, é parente distante dos irmãos Francisco e Ricardo Brennand, os ilustres da família, e vem sujando o nome do clã. Em tempo, ele é filho de José Aécio Fernandes Vieira, dono do Hospital Memorial São José em Recife. Sua mãe é sobrinha de Ricardo Brennand. Contam no Recife que o pai de Thiago antecipou a herança há anos. E ele saiu do País.

Radiografia dos voos

Mesmo com os valores das passagens aéreas nas alturas, os brasileiros não deixaram de viajar. Segundo dados da AirHelp, no 1º semestre deste ano as companhias brasileiras transportaram 41,2 milhões de passageiros – em todo o ano de 2021 somente 40,6 milhões de passageiros (com cenário dificultado pelas restrições da pandemia). Mesmo pagando caro, agora, 5,2 milhões de passageiros tiveram voos cancelados ou atrasados.

Ei, Vivo!

A operadora telefônica Vivo foi denunciada pelo deputado estadual Paulo Duarte (PSB) por não repassar o valor da redução do ICMS para o consumidor. A Coluna apurou que a TIM também anda atrasando a decisão. O parlamentar vai protocolar representação contra a Vivo no Ministério Público Federal e levará uma denúncia ao Procon.

ESPLANADEIRA

# Dr. Marcos Troyjo toma posse dia 16 como membro da Academia Internacional de Direito e Economia na Universidade Mackenzie, de Higienopolis (SP). # Prêmio Melhor Escolha elege Claro a internet móvel mais rápida do Brasil. # Gocil investe em novas tecnologias. # Estilista Alexandre Herchcovitch fecha parceria de 5 anos com Audaces. # Alunos Maple Bear se destacam em olimpíadas educacionais pelo País, com mais de 300 medalhas.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)