SMS de Mossoró emite novo alerta sobre transmissão e prevenção à Varíola dos Macacos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta a população mossoroense sobre o que é a Monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos, principais sintomas e prevenção da doença.

A varíola dos macacos é uma doença infectocontagiosa causada pelo vírus Monkepypox (PPXV). Apesar de ser chamada de varíola dos macacos, ela não é transmitida por esse animal.

Os sintomas mais comuns são febre de início súbito, aparecimento de lesões na pele (pode ser única ou várias), aparecimento de linfonodos (íngua), dores no corpo e fraqueza profunda. Os modos de transmissão são: por meio de contato próximo/íntimo com uma pessoa doente (infectada pelo vírus Monkeypox) e com lesões de pele.

A prevenção à doença consiste em evitar contato com pessoas com suspeita ou já confirmadas da doença, higienização das mãos com frequência, não compartilhamento de objetos de uso pessoal, cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir (etiqueta respiratória).

O isolamento do doente deve ocorrer até o completo desaparecimento das lesões e recuperação da pele. Em caso de suspeito de contrair o vírus, a pessoa deve procurar imediatamente uma unidade de saúde mais próxima de sua residência.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) explica que pacientes com suspeitas da varíola dos macacos devem procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Belo Horizonte. Caso o paciente tenha alguma complicação após o diagnóstico deverá seguir para o Hospital Rafael Fernandes (HRF).

O último boletim do Centro de Informações de Estratégias em Saúde do Rio Grande do Norte apontou que Mossoró tem dois casos confirmados, três descartados e um suspeito.