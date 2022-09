Prefeitura de Grossos se reúne com Juíza Eleitoral para planejamento das eleições 2022

A reunião aconteceu no Fórum Municipal de Areia Branca. Na ocasião, a juíza tratou das questões voltadas ao bom andamento do pleito eleitoral que ocorrerá no próximo dia 02 de outubro. Segundo o Procurador Dayan Dantas, a prefeitura de Grossos dará total apoio a todas as ações que envolvem as eleições 2022. A reunião também teve a participação dos municípios de Areia Branca e Porto do Mangue, que compõem a 32ª Zona Eleitoral.