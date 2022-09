Veja as UBSs que funcionarão em Mossoró neste sábado (17), Dia D de multivacinação

A ação ocorrerá em todos os 167 municípios potiguares. Serão ofertadas vacinas das campanhas de multivacinação, poliomielite, Influenza, entre outras. As unidades funcionam das 7h às 13h. As UBSs que estarão abertas são: Epitácio da Costa Carvalho, nos Pintos; Vereador Lahyre Rosado, no Sumaré; Maria Soares, no Alto de São Manoel; Chico Costa, no Santo Antônio; Cid Saem, no Abolição IV; José Leão, no Alto da Conceição; Mário Lúcio, no Alto da Pelonha; Chico Porto, no Ouro Negro; Lucas Benjamin, no Abolição III; e Francisco Pereira Azevedo, no Liberdade I.