RN registra mais de 8 mil pessoas imunizadas em Dia “D” de vacinação no estado

No último sábado (17) um total de 8.126 pessoas foram vacinadas no Dia “D” de multivacinação. A ação foi pensada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) para que todos os municípios do Rio Grande do Norte intensificassem suas estratégias no alcance das metas de cobertura vacinal.

Contra a poliomielite foram aplicadas 4.565 doses nas crianças entre 1 e 5 anos de idade. Também foram registradas a aplicação de doses de influenza, Covid e Sarampo.

Em comparação ao sábado anterior, 10 de setembro, quando também foi realizada uma ação de vacinação, houve um aumento de mais de 500% na aplicação de doses.

“Apesar de melhor que o último dia D realizado, ainda é muito aquém do esperado já que estamos somente com 34% do público-alvo vacinado contra a pólio. Agora precisamos intensificar outras estratégias para o alcance da meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde”, explicou Kelly Lima, coordenadora de vigilância em saúde da Sesap.

Em nota informativa enviada aos municípios no dia 09 de setembro a Sesap sugere estratégias para intensificar a vacinação, como a abertura das unidades aos sábados ou à noite; ampliação dos locais de vacinação em pontos estratégicos (creches); inclusão da vacina contra a pólio no Projeto "Minha Escola Nota 10"; vacinação nas comunidades rurais, comunidades tradicionais quilombolas, indígenas, ciganas; vacinação da população em situação de rua, refugiados, apátridas, migrantes, pessoas privadas de liberdade; busca ativa através das Equipes da Estratégia Saúde da Família; além de ampla divulgação nos município sobre a vacinação, incluindo faixas etárias, locais e horários de vacinação e parcerias com outros setores estratégicos para divulgação (escolas, igrejas, assistência social, sindicatos, etc.)