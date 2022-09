“Arterapia: Arte em vida” vai explorar recursos artísticos com finalidade terapêutica

Já ouviu falar em Arteterapia? A partir de recursos artísticos é possível intervir terapeuticamente, ou seja, é a criação estética e a arte em prol da saúde e da qualidade de vida. Hoje, a arteterapia abrange diversas linguagens e expressões através da pintura, modelagem, música, poesia, dramatização e dança.

Essa área de atuação vai ser explorada na manhã desta quarta-feira, 21, durante a Oficina “Arterapia: Arte em vida” que está dentro da programação da semana dedicada ao Setembro Amarelo, na Universidade Potiguar (UnP), Campus Mossoró.

O Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, mas também de levantar discussões sobre saúde mental. “Nós estamos com uma programação ampla e diversificada nos turnos manhã e noite, onde oferecemos aos nossos alunos a oportunidade de conhecer as diversas áreas de atuação profissional e também de participar de discussões tão importantes na nossa sociedade”, destaca a Coordenadora de Cursos, professora Ana Paula Felipe.

Além da oficina de Arteterapia, no turno matutino, os participantes ainda terão a Oficina das Emoções e a palestra “Diálogo em setembro para além do amarelo”, enfatizando a importância de se trabalhar a prevenção à saúde mental durante o ano todo.

À noite, será exibido o filme “Por lugares incríveis”, um drama que fala sobre estigmas emocionais e físicos vivenciados por dois adolescentes. Na quinta-feira, 22, os participantes irão elaborar a prática “Círculo de construção de paz” e no dia seguinte, na sexta-feira haverá o encerramento da semana com a intervenção Barraca do Setembro Amarelo, onde os alunos receberão missões para passarem adiante uma ação com intuito de trabalhar questões emocionais.

SERVIÇO

Semana Setembro Amarelo

Manhã

21/09 - Quarta-feira: Oficina “Arteterapia: Arte em vida”

22/09 - Quinta-feira: Oficina das emoções.

23/09 - Sexta-feira: Palestra “Diálogo em setembro para além do amarelo”

Noite

21/09 - Quarta-feira: Cine Setembro Amarelo – Filme “Por lugares incríveis”

22/09 - Quinta-feira: Círculo de construção de paz

23/09 - Sexta-feira: Barraca do Setembro Amarelo