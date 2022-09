Piso da Enfermagem: categorias realizam parada nacional em protesto pela suspensão do pagamento

Em Mossoró o protesto foi realizado em frente ao Hospital Regional Tarcísio Maia, das 9h às 11h desta quarta-feira (21). Outra manifestação está marcada para às 15h, com concentração na Praça do Pax e passeata até a Praça dos Hospitais. As categorias reivindicam o pagamento do piso nacional, que já foi sancionado em lei, mas está suspenso por 90 dias, após decisão do STF, até que estados, municípios e entidades enviem informações sobre o impacto do aumento e de onde serão tiradas as verbas para custeá-lo. Com a paralisação de hoje, hospitais e unidades de saúde de Mossoró estão funcionando com a quantidade de profissionais que variam entre 30% e 50%, apenas o necessário para garantir o atendimento de emergência à população.