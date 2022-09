Sesap apresenta propostas de ações para que municípios alcancem meta de vacinação contra a pólio

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) reuniu-se na tarde desta quarta-feira (21) com representantes dos gestores municipais para traçar um novo pacto em busca de avançar no percentual de crianças potiguares vacinadas contra a poliomielite nesta reta final da campanha, que vai até a próxima semana.

Entre as propostas apresentadas pela Sesap aos municípios, que são os entes responsáveis por operar a vacinação diretamente, estão a abertura dos postos aos sábados e/ou horários estendidos, ampliação dos locais, busca ativa de faltosos por meio das equipes da Estratégia Saúde da Família e agentes comunitários de saúde, buscar parcerias com setores como escolas, igrejas, assistência social, sindicatos, etc, entre outras medidas.

"Temos proposto diversas ações e não podemos parar. É importante isso no momento em que se tenta descredibilizar a vacina. Estamos aqui para apoiar os municípios no que for possível", afirmou o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia.

O Rio Grande do Norte, de acordo com dados atualizados, conta com apenas 37% do público-alvo vacinado, quando o ideal seria 95%. Até agora, apenas nove dos 167 municípios potiguares atingiram a cobertura indicada, o que aponta para aproximadamente 120 mil crianças sem devida proteção contra a poliomielite.

Durante as discussões, os representantes dos municípios destacaram a necessidade de estratégias diferenciadas para Natal, em especial na disponibilidade de horários e locais para vacinação. A capital do estado tem uma cobertura de apenas 19,37%, sendo uma das piores capitais do Brasil e a terceira pior do estado nesse índice.

"Entendemos que os profissionais estão com dificuldades, mas é preciso fazer esse esforço agora. Não podemos deixar que esse nível tão baixo permaneça, porque a vacina é a principal estratégia da atenção básica", comentou a coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap, Kelly Lima