Mossoró realiza novo Dia D de multivacinação nesta sexta-feira, 23

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza nesta sexta-feira (23) mais um dia D de multivacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A iniciativa é voltada exclusivamente à imunização da população mossoroense contra diversas doenças, com foco principal na poliomielite. O horário será das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Coordenador de Imunizações do município, Etevaldo Lima reforça a importância da imunização contra a pólio. Segundo ele, a cobertura vacinal do público-alvo, formado por crianças de 1 a menores de 5 anos, está somente em 27% e quase 11 mil nesta faixa etária ainda precisam se imunizar contra o agravo.

“É mais um dia de mobilização municipal com intuito de reduzir essas baixas coberturas vacinais, com foco principal na poliomielite. A gente lembra que toda criança de 1 a menor de 5 anos deve ser vacinada. E reforçamos aos pais e responsáveis que compareçam nesta sexta-feira para imunizar seu filho contra a pólio. É um direito da criança. Temos quase 11 mil aqui no município que ainda não se vacinaram contra a pólio.

A meta de vacinação preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%. A Campanha Nacional contra a Poliomielite e de Multivacinação segue até o próximo dia 30 de setembro em todo o Brasil, e 29 em Mossoró, por conta do feriado municipal no dia 30.