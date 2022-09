Mossoró disponibiliza pontos extras de vacinação para tentar atingir público-alvo contra a Pólio

A campanha "Mossoró Vacina", idealizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continuará nesta semana nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e em dois pontos extras.

A intenção é imunizar a população mossoroense contra diversas doenças, entre elas Covid-19, pólio, sarampo, entre outras.

Nesta segunda-feira (26), a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) abrirá uma sala de vacinação e disponibilizará todas as vacinas de rotina do calendário. A imunização no local terá início às 12h30. O mesmo horário será adotado entre terça-feira (27) e quinta-feira (29). A vacinação ocorrerá até as 19h durante estes dias.

O outro ponto extra será na Paróquia de São Paulo Apóstolo, durante a Festa de São Miguel Arcanjo. A vacinação ocorrerá nos dias 27, 28 e 29. A equipe da SMS aplicará doses de vacinas, como Covid-19, Febre Amarela, Influenza e Poliomielite. A ação ocorrerá das 18h às 21h.

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação segue em Mossoró até a próxima quinta-feira (29) e a nível nacional até o dia 30.

A última parcial da Secretaria de Saúde do município mostra que 4.850 crianças de 1 a menores de 5 anos foram vacinadas contra a pólio.

O número corresponde a 32% do público estimado de 15.074 crianças nesta faixa etária. Faltam se vacinar 10.224 crianças.

Vacinação esta semana:

- 47 UBSs de segunda a quinta

- FAEN de segunda a quinta das 12h30 às 19h

- UnP

Manhã, tarde e noite novamente

Horário:

7h30 às 11h30

13h30 às 17h

19h às 21h

Terça e quarta - vacinas Covid-19, Febre Amarela.

De segunda a quinta vacinas de rotinas e Influenza, Poliomielite.

- Festa de São Miguel Arcanjo na Paróquia de São Paulo Apóstolo

Terça (27), quarta (28) e quinta (29)

Horário das 18h às 21h

Vacinas: Covid-19, Influenza, Febre Amarela e Poliomielite